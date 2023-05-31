54 новых автобуса появится в Костанае

54 новых автобуса в Костанае появятся уже осенью. Об этом рассказали в городском отделе ЖКХ.

Сейчас местные перевозчики ведут переговоры с заводом, где и будут закупать автобусы.

Информация о том, что автобусный парк Костаная обновится, появилась еще в конце прошлого года. Закуп будет в рамках государственно-частного партнерства. По информации отдела ЖКХ, автобусы будут 12 метровые, на 90 мест. В прошлый раз их закупали у местного автопроизводителя, в этом их привезут из другой области.

«Это Карагандинская область. Yutong — хорошие автобусы, современные. Они будут больше вместимостью, чем те, которые у нас сейчас есть автобусы, которые в 2021 году приобретались», — сообщил руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр Сабитов.

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