547 заболевших коронавирусом зарегистрировали за сутки в Казахстане

COVID-2019 в Казахстане
21327 - зарегистрированно
13008 - выздоровевших
183 - летальных случаев
471 - в Костанайской области
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 547 заболевший коронавирусной инфекцией, сообщает coronavirus2020.kz
Прирост составил 2,6%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 56 (1,5%)
город Алматы – 40 (1,1%)
город Шымкент – 16 (1,0%)
Акмолинская область – 23 (5,3%)
Актюбинская область – 28 (3,7%)
Алматинская область – 19 (2,9%)
Атырауская область – 22 (1,4%)
Восточно-Казахстанская область – 47 (7,2%)
Жамбылская область – 10 (1,5%)
Западно-Казахстанская область – 44 (3,3%)
Карагандинская область – 48 (2,3%)
Костанайская область – 8 (1,8%)
Кызылординская область – 8 (1,3%)
Мангистауская область – 5 (1,1%)
Павлодарская область – 44 (7,0%)
Северо-Казахстанская область – 19 (5,6%)
Туркестанская область – 24 (3,1%)
Всего в стране выявлено 21327 заболевших.