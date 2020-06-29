547 заболевших коронавирусом зарегистрировали за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 547 заболевший коронавирусной инфекцией, сообщает coronavirus2020.kz

Прирост составил 2,6%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 56 (1,5%)

город Алматы – 40 (1,1%)

город Шымкент – 16 (1,0%)

Акмолинская область – 23 (5,3%)

Актюбинская область – 28 (3,7%)

Алматинская область – 19 (2,9%)

Атырауская область – 22 (1,4%)

Восточно-Казахстанская область – 47 (7,2%)

Жамбылская область – 10 (1,5%)

Западно-Казахстанская область – 44 (3,3%)

Карагандинская область – 48 (2,3%)

Костанайская область – 8 (1,8%)

Кызылординская область – 8 (1,3%)

Мангистауская область – 5 (1,1%)

Павлодарская область – 44 (7,0%)

Северо-Казахстанская область – 19 (5,6%)

Туркестанская область – 24 (3,1%)

Всего в стране выявлено 21327 заболевших.

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