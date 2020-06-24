55 человек пострадали с начала года на рабочем месте в Костанайской области

Несмотря на карантин, в Костанайской области все больше людей подвержены производственному травматизму. Об этом рассказали в инспекции по труду. С начала года во время работы пострадали уже 55 человек, четверо из них погибли. Но карантин повлиял на другую сферу — все больше организаций стали заключать с сотрудниками коллективные договоры, передает alau.kz

С начала этого года в Костанайской области 55 человек пострадали на рабочем месте. В инспекции по труду пояснили, что в сравнении с прошлым годом произошел значительный рост, на треть. А число несчастных случаев со смертельным исходом вообще выросло в два раза. В прошлом году их было 2, в этом уже 4.

«В отчетном периоде текущего года, общий уровень несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью работников вырос на предприятиях города Костанай с 20 до 28 или на 40 %, г. Аркалык с 1 до 3 или в 3 раза, на 100 % в Сарыкольском, Мендыкаринском, Житикаринского и Карабалыкском районах», — рассказал руководитель управления по инспекции труда акимата Костанайской области Ержан Токтагулов.

Ержан Токтагулов отметил, что сейчас сезон ремонтных работ, впереди сенокос, а затем уборочная. А значит — увеличивается риск получения травм работниками. Не во всех подрядных организациях соблюдается техника безопасности, у кого-то старое оборудование, а где-то и вовсе нет специалиста, который бы отвечал за соблюдение правил безопасности сотрудниками. В качестве примера, Ержан Токтагулов привел несчастный случай, который произошел 8 июня в Костанае, по улице Победы. Специалисты утверждают, что причиной стало несоблюдение строительных норм и правил. При производстве траншейно-земляных работ, на дорожного работника обрушился грунт. Лишь по чистой случайности это не привело к трагедии.

«Анализ показывает, что несчастные случаи в основном вызваны управляемыми причинами организационного характера со стороны работодателей, таким как: не обеспечение соблюдения строительных норм и правил, неудовлетворительная организация производства работ; допуск к выполнению работ без обучения, инструктажа и проверки знаний; не обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также грубой неосторожностью самих пострадавших», — пояснил Ержан Токтагулов.

Но кроме производственного травматизма эксперты обсудили трудовые отношения в целом. Среди работников в период карантина особой популярностью стали пользоваться коллективные трудовые договоры. А именно их интересовал пункт по сохранению средней заработной платы в период простоя. А для тех, у кого договор уже был заключен, но без нужного пункта профсоюзные центры помогли в подписании дополнительных соглашений.

«Все они улучшали положение работников в условиях простоя, сокращения объемов производства, новых форматов организации рабочего места. Необходимо также отметить улучшение качества документов. Так, по результатам экспертизы коллективных договоров в 2020 году средняя стоимость социального пакета работника в год увеличилась на 7% в частном и на 15% в государственных секторах», — сказала председатель территориального объединения профсоюзов Екатерина Смышляева.

Так, в сравнении с прошлым годом увеличилось количество коллективных договоров. Организации заключили их 7113.

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