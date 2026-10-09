В Костанае готовят ремонт десятков участков дорог: какие улицы в приоритете





В Костанае подготовили техническую документацию на средний ремонт 35 участков дорог общей протяжённостью 18,6 километра. Получено экспертное заключение, стоимость работ составляет 2,2 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Даурен Аскаров.

Дополнительно разрабатывается документация на средний ремонт ещё 30 участков. Основной акцент планируют сделать на проезжей части улиц, где проводятся работы с инженерной инфраструктурой, в том числе замена труб коммуникаций на улицах Тәуелсіздік и Дощанова.

Одним из приоритетных проектов Аскаров назвал реконструкцию улицы Баймагамбетова в границах улиц Фролова и Назарбаева. Протяжённость участка составляет 2,4 километра, стоимость проекта — 5,3 млрд тенге. Согласно экспертному заключению, строительно-монтажные работы рассчитаны на два года.

«В связи с изношенностью инженерных коммуникаций прошу Вас поддержать финансово проект на реализацию в 2027 году», — отметил руководитель отдела.