55 пациентов с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии — Минздрав

В Казахстане по состоянию на 2 января лечение от коронавируса продолжают получать 22 511 человек (10 312 КВИ+ и 12 199 КВИ-), из которых в стационарах находятся – 4 846 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 665 пациентов, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 262 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов, на аппарате ИВЛ — 50 пациентов, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в стране выявлено 747 заболевших COVID-19, 532 человека выздоровели . Также выявлено 99 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области