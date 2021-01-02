55 пациентов с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии — Минздрав

В Казахстане по состоянию на 2 января лечение от коронавируса продолжают получать 22 511 человек (10 312 КВИ+ и 12 199 КВИ-), из которых в стационарах находятся – 4 846 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 665 пациентов, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 262 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов, на аппарате ИВЛ — 50 пациентов, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в стране выявлено 747 заболевших COVID-19, 532 человека выздоровели . Также выявлено 99 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.