56 дней. Как рассчитывается и оплачивается отпуск учителей

В Министерстве просвещения рассказали, как рассчитывают и оплачивают отпуск учителей, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что педагогам предоставляют два вида оплачиваемых отпуска: основной и дополнительный.

«Педагог имеет право получать основной трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Часто организации образования сокращают дни основного отпуска некоторым педагогам: воспитателям школьных классов, музыкальным руководителям, концертмейстерам, художественным руководителям, хореографам, сурдопереводчикам, вожатым, инспекторам по делам молодежи или мастерам производственного обеспечения», — сказала руководитель управления методологии оплаты труда Департамента бюджетного планирования Министерства просвещения Гулайым Токпанова.

В Министерстве заявили, что педагоги перечисленных должностей должны получать стандартный отпуск — 56 календарных дней, столько же дней предоставляется педагогам, работающим неполный рабочий день.

«Для педагогов, проживающих в зонах экологического бедствия и на территориях радиационного риска, предоставлены дополнительные отпуска. Длительность дополнительного отпуска для педагогов, проживающих в зоне экологического бедствия, варьируется от 7 до 12 дней. Педагоги, проживающие на территориях радиационного риска, могут рассчитывать на дополнительный отпуск от 5 до 14 дней. Праздничные дни, выпавшие на дни отпуска, не входят в отпуск при предоставлении отпуска. Учитывается фактически проработанное время», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что отпускные рассчитываются при умножении среднего дневного заработка на количество дней отпуска.

«Среднедневной заработок рассчитывается путем деления суммы на отчисленную заработную плату за 12 месяцев на количество фактических рабочих дней. Если педагог работал меньше года, расчеты берутся за фактически отработанные месяцы. Педагог, который не использовал или использовал неполный отпуск, получает компенсацию», — сказала Токпанова.

В министерстве объяснили, что компенсация за неиспользованные дни отпуска рассчитывается аналогичным образом: среднедневной заработок умножается на количество дней неиспользованного отпуска. Отпускные должны выплачиваться не позднее, чем за три рабочих дня до начала отпуска.

«При предоставлении отпуска выплачивается пособие для оздоровления в размере должностного оклада. Размер пособия для оздоровления педагогам с нормативной учебной нагрузкой рассчитывается из их фактической учебной нагрузки на день предоставления отпуска», — заключила представитель Минпросвета.