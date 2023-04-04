56 миллионов тенге потеряла жительница Костаная, попавшись на удочку аферистов

Количество интернет мошенничеств в областном центре в этом году по сравнению с прошлым не значительно, но сократилось. Со 160 до 120. При этом суммы, которые теряют местные жители, наоборот увеличиваются. За минувший год костанайцы, попав на уловки мошенников, потеряли 1,5 миллиарда тенге. По данным управления полиции, чаще всего аферисты применяют несколько схем.

Самый распространенный способ обмана — покупка несуществующих товаров и услуг. Как правило, псевдопродавец привлекает низкой ценой или быстрой доставкой, но после перечисления всей суммы или её части, пропадает. Еще один из способов — утечка личной информации: мошенники узнают данные удостоверения личности и оформляют на человека займ.

Еще один из популярных способов обмана — инвестирование во что-либо. Таких случаев за это год в городе уже 34. Именно при этом способе, отмечают сотрудники полиции, у людей выманивают большие суммы. В зону интернет-мошенничеств относят также аренду квартир, объявления на сайте Колеса, получение наследства, продажа турпутевок. Раскрываемость преступлений составляет 40%. В Костанае задержан человек, который подозревается в организации преступной схемы.

«Задержано семь дропов, дропы — это те лица, на банковский счет которых поступают средства потерпевших, для дальнейшего перенаправления мошенникам на другие счета. За весь период у нас задержан один организатор, у него изъято 11 банковских карточек, 18 мобильных телефонов»,- говорит заместитель начальника управления полиции Костаная Марат Сахратов.

Подозреваемый, по версии следствия, организовал систему подставных банковских карт. Схема такая: жертва переводит деньги за товар или несуществующую услугу на одну карту, с которой деньги переводили сразу на другую и так далее. Рассказал Марат Сахратов и о самом крупном ущербе в городе — это 56 миллионов тенге. За полгода жительница Костаная, поддавшись на мошенническую схему, инвестировала в сомнительный проект месяц за месяцем. В итоге, ей позволили люди, представились сотрудниками силовых структур и сказали, что ей необходимо перевести крупную сумму денег, чтобы они смогли задержать злоумышленника.

«Правильную профилактическую работу надо проводить. На самом деле, судьбы ломаются. Люди заканчивают жизнь, есть и такие случаи, когда они подвергаются интернет мошенничеству. Поэтому, это очень серьезная тема», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев отмечает, что основным способом противодействия интернет-мошенничеству — разъяснительная работа с людьми. Сотрудники полиции и акимата в очередной раз напоминают костанайцам быть бдительными и не попадаться уловкам аферистов.

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