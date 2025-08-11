У представителей финансового рынка Казахстана резко ухудшились прогнозы по курсу тенге – сейчас они считают, что к началу сентября доллар будет стоить 541,7 тенге, а через год – 573. В предыдущем прогнозе эксперты называли цифры 523,4 и 548,5 соответственно, сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана, сообщает informburo.kz

«Ожидания ухудшились на фоне сильной и не обоснованной фундаментальными факторами волатильности валютного рынка, прогнозируемого снижения профицита торгового баланса, роста внутреннего спроса на инвалюту и нестабильной ценовой динамики на сырьевых рынках», – пояснили в ассоциации.

В соответствии с новым прогнозом эксперты ожидают повышения цен на товары и услуги на 11,3% за год. В июле в годовом инфляционном прогнозе значилось 10,4%.

«Опасения ускорения роста цен имеют место на фоне увеличения налоговой нагрузки, переноса увеличившихся издержек бизнеса (транспорт, логистика, сырьё) на конечных потребителей и неизбежного последующего удорожания импортных товаров в результате ослабления тенге», – отметили в АФК.

Большинство опрошенных ассоциацией аналитиков сошлись во мнении, что в ближайшее время базовую ставку в стране не повысят, а через год она может составить 15,25%. Также они считают, что через год баррель нефти Brent будет стоить 66,5 доллара против нынешних 67.

«Продолжающаяся неопределённость в торговой политике США одновременно с наращиванием добычи нефти странами ОПЕК+ сохраняет давление на котировки чёрного золота. Дополнительным фактором выступает снижение опасений по поставкам нефти из РФ на фоне прогресса в диалоге между США и РФ по урегулированию войны в Украине», – говорится в сообщении.

