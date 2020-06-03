Мужчина и пенсионерка заразились коронавирусом в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
11796 - зарегистрированно
5996 - выздоровевших
44 - летальных случаев
184(+2) - в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрировано два случая COVID-19 (по состоянию на 2.06.2020 года)
В областном центре госпитализированы пенсионерка 1960 года рождения и 58-летний мужчина. Обследованы по эпидпоказаниям как близкие по контакту с инфицированными ранее пациентами.
По результатам диагностического исследования ПЦР у данных лиц был уточнен диагноз COVID-19. На сегодняшний день состояние больных удовлетворительное, жалоб нет. Пациенты изолированы, получают необходимое лечение.Проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.
По состоянию на 02.06.2020 года в области выявлено 184 человека с инфекцией COVID-19, выписано с выздоровлением 88 человек.