Мужчина и пенсионерка заразились коронавирусом в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано два случая COVID-19 (по состоянию на 2.06.2020 года)

В областном центре госпитализированы пенсионерка 1960 года рождения и 58-летний мужчина. Обследованы по эпидпоказаниям как близкие по контакту с инфицированными ранее пациентами.

По результатам диагностического исследования ПЦР у данных лиц был уточнен диагноз COVID-19. На сегодняшний день состояние больных удовлетворительное, жалоб нет. Пациенты изолированы, получают необходимое лечение.Проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

По состоянию на 02.06.2020 года в области выявлено 184 человека с инфекцией COVID-19, выписано с выздоровлением 88 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.