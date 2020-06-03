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Мужчина и пенсионерка заразились коронавирусом в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

11796 - зарегистрированно

5996 - выздоровевших

44 - летальных случаев

184(+2) - в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано два случая COVID-19 (по состоянию на 2.06.2020 года)

В областном центре госпитализированы пенсионерка 1960 года рождения и 58-летний мужчина. Обследованы по эпидпоказаниям как близкие по контакту с инфицированными ранее пациентами.

По результатам диагностического исследования ПЦР у данных лиц был уточнен диагноз COVID-19. На сегодняшний день состояние больных удовлетворительное, жалоб нет. Пациенты изолированы, получают необходимое лечение.Проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

По состоянию на 02.06.2020 года в области выявлено 184 человека с инфекцией COVID-19, выписано с выздоровлением 88 человек.

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