59-й случай коронавируса зарегистрирован в Казахстане

Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы», — говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждено 59 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане — 31 случай, в Алматы — 24 случая, Караганде — 2 случая, Алматинская область — 1 случай, Актюбинская область — 1 случай.

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