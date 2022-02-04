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6 648 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

Фото из открытых источников

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За прошедшие сутки (3 февраля) в Казахстане зарегистрировано 6 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Из них:

  • в Нур-Султане — 749,
  • в Алматы — 1602,
  • в Шымкенте — 56,
  • в Акмолинской области — 507,
  • в Актюбинской области — 237,
  • в Алматинской области — 413,
  • в Атырауской области — 124,
  • в Восточно-Казахстанской области — 285,
  • в Жамбылской области — 93,
  • в Западно-Казахстанской области — 296,
  • в Карагандинской области — 611,
  • в Костанайской области — 545,
  • в Кызылординской области — 38,
  • в Мангистауской области — 47,
  • в Павлодарской области — 679,
  • в Северо-Казахстанской области — 351,
  • в Туркестанской области — 15.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 260 407 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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