6 648 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (3 февраля) в Казахстане зарегистрировано 6 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Из них:

в Нур-Султане — 749,

— 749, в Алматы — 1602 ,

, в Шымкенте — 56,

в Акмолинской области — 507,

в Актюбинской области — 237,

в Алматинской области — 413,

в Атырауской области — 124,

в Восточно-Казахстанской области — 285,

в Жамбылской области — 93,

в Западно-Казахстанской области — 296,

в Карагандинской области — 611,

в Костанайской области — 545,

в Кызылординской области — 38,

в Мангистауской области — 47,

в Павлодарской области — 679,

— 679, в Северо-Казахстанской области — 351,

в Туркестанской области — 15.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 260 407 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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