6 648 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

Фото из открытых источников
За прошедшие сутки (3 февраля) в Казахстане зарегистрировано 6 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Из них:
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- в Нур-Султане — 749,
- в Алматы — 1602,
- в Шымкенте — 56,
- в Акмолинской области — 507,
- в Актюбинской области — 237,
- в Алматинской области — 413,
- в Атырауской области — 124,
- в Восточно-Казахстанской области — 285,
- в Жамбылской области — 93,
- в Западно-Казахстанской области — 296,
- в Карагандинской области — 611,
- в Костанайской области — 545,
- в Кызылординской области — 38,
- в Мангистауской области — 47,
- в Павлодарской области — 679,
- в Северо-Казахстанской области — 351,
- в Туркестанской области — 15.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 260 407 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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