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6-летние братья погибли при невыясненных обстоятельствах в Костанайской области

По информации пресс-секретаря областного управления здравоохранения Костанайской области Ксении Жилкибаевой, двое братьев поступили в рудненскую больницу по линии скорой помощи 12 октября около 8 часов.

«При поступлении у детей 2016 года рождения были жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость эмоциональную нестабильность. Размещены в отделение. Проведена инфузионная терапия. Выписаны с улучшением по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Выписаны утром. Смерть наступила в тот же день спустя 12 часов после выписки. Мёртвыми детей обнаружила мама. Прибывшая на место вызова бригада скорой в 21.20 констатировала биологическую смерть у обоих детей», — сообщила Ксения Жилкибаева.

Причина смерти выясняется.

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