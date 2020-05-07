6 триллионов тенге: в Минфине подробно рассказали о расходах

Правительством для реализации антикризисных мер, направленных на поддержание занятости и социально-экономической стабильности в стране, будет направлено 5,9 триллиона тенге. Данные средства будут обеспечены за счет республиканского бюджета — 3,4 триллиона тенге и внебюджетных средств — 2,5 триллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Расходы направлены на увеличение занятости, ежемесячные выплаты по потере доходов, социальные выплаты, жилищное строительство, компенсацию потерь налоговых доходов бюджета и другие направления по поручениям Главы государства.

В частности, на финансирование Дорожной карты занятости предусмотрен 1 триллион тенге, из них за счет средств республиканского бюджета — 300 миллиардов тенге, внебюджетных средств — 700 миллиардов тенге. В рамках данных средств в регионах будут реализованы инфраструктурные проекты и создано 255 тысяч рабочих мест.

«В рамках льготного кредитования оборотного капитала субъектов бизнеса под 8 процентов и расширения льготного кредитования инвестиционных проектов под 6 процентов годовых по программе «Экономика простых вещей» предусмотрен 1 триллион тенге (внебюджетные средства). Более 4,5 миллиона человек в течение 2 месяцев получат выплаты по потере дохода в размере 1 МЗП (42,5 тысячи тенге). На эти цели предусмотрено порядка 370 миллиардов тенге (из Государственного фонда социального страхования). Для жилищного строительства дополнительно будет направлено 390 миллиардов тенге, чтобы довести объемы строительства жилья в стране до 15 миллионов квадратных метров (внебюджетные средства)», — говорится в сообщении ведомства.

На компенсацию потерь налоговых доходов республиканского бюджета и соответственно для исполнения всех социальных обязательств государства выделено 1,7 триллиона тенге. На компенсацию потерь местных бюджетов, в связи с предоставлением освобождения от уплаты налогов и сборов по фонду оплаты труда для субъектов МСБ и крупного бизнеса в пострадавших секторах экономки, предусмотрено 237 миллиардов тенге.

313 миллиардов тенге пойдут на дополнительную индексацию до 10 процентов социальных выплат (пенсий, пособий, адресной социальной помощи), повышение стипендий и возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг.

На расширение госпрограмм предусмотрено 240 миллиардов тенге, из них:

субсидирование агропромышленного комплекса — 50 миллиардов тенге;

развитие рынка труда в рамках госпрограммы «Енбек» — 50 миллиардов тенге;

субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса — 2025» — 84,5 миллиарда тенге;

развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл — Ел бесігі» — 55 миллиардов тенге;

На проведение противоэпидемиологических мероприятий предусмотрено 125 миллиардов тенге, в том числе доплаты медицинским и другим работникам, обеспечение продуктово-бытовыми наборами уязвимых слоев населения и другие.

Дополнительные расходы направлены на поддержку граждан и экономики, в том числе на реализацию поручений Главы государства — 575 миллиардов тенге.

«В рамках данных средств предусмотрены расходы бюджета в связи с ростом обменного курса, расходы на завершение проблемных объектов долевого строительства в Нур-Султане и другие приоритетные задачи», — подытожили в Минфине.

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