Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан выражает обеспокоенность в связи с регистрацией случаев падения детей из окон.

С наступлением теплого времени года, а также в период летних школьных каникул ежегодно фиксируется рост подобных происшествий. Только с начала текущего года в Командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС поступила информация о 60 несчастных случаях (по состоянию на 19.05.2025г.), связанных с падением детей из окон.

Пятеро детей погибли на месте, 55 ребенка с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения.

В 2024 году было зарегистрировано 196 аналогичных происшествий. Как правило, в зоне риска — дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставшиеся без присмотра взрослых. Часто трагедии происходят, когда дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на нагрузку.

По поручению Главы ведомства во всех регионах страны усилена профилактическая работа. Спасатели проводят целенаправленные рейды, профилактические мероприятия во дворах, на встречах с родителями и в детских учреждениях.

Активно задействуются информационные ресурсы для повышения осведомлённости граждан о рисках.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает всех родителей и законных представителей строго соблюдать меры безопасности:

Не оставляйте детей без присмотра;

Не полагайтесь на москитные сетки — они не удерживают ребёнка;

Устанавливайте на окна специальные фиксаторы и блокираторы;

Убирайте от окон мебель, по которой ребёнок может забраться на подоконник.

Каждое подобное происшествие — это трагедия, которую можно предотвратить.

Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на взрослых.

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