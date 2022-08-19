60 миллионов тенге отдала гадалке казахстанка

Женщина обратилась к гадалке, и та в течение года снимала порчу с нее и ее семьи.

За каждый сеанс брала деньги. В общей сложности за «чистку» потерпевшая отнесла гадалке 60 миллионов тенге, передает телеканал «Астана».

Удалось ли очиститься женщине, так и неизвестно, передает ru.sputnik.kz

«Потерпевшая обращается к гадалке, и гадалка поясняет, что на нее и на ее семью наведена порча, необходимо снять. И таким образом она в течение года завладела деньгами», — пояснил начальник следственного отдела управления полиции Нур-Султана Талгат Жолдасов.

По словам психолога, так люди снимают стресс, и, выслушав «предсказания», воодушевляются.

«Там есть момент программирования, это — раз. Потом момент, когда человек просто хочет хорошее услышать, поэтому он идет туда. Либо, когда человеку не хватает собственной мотивации, не хватает своих внутренних сил для достижения каких-либо целей. Он идет к гадалке для того, чтобы она ему сказала: «Вот все, что ты хочешь — все сбудется». И он потом с такой уверенностью ходит, старается работать в том направлении, в котором хочет», — говорит психолог Динара Ибрагимова.

Отметим, что с недавних пор узнать будущее стало одним из самых популярных направлений в Сети. Казнет заполонили псевдогадалки и тарологи, одни гадают в прямом эфире ТикТока, другие – по переписке в мессенджерах.

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