60 школьников из пострадавших от паводков южных регионов области отдохнут в детских оздоровительных центрах

По поручению Министра просвещения в лучшие круглогодичные оздоровительные центры страны будут направлены 60 детей из Амангельдинского и Джангельдинского районов и Аркалыка.

Дети в течение 20 дней смогут хорошо отдохнуть, получить оздоровление, развлекательную программу без отрыва от обучения.

Путевки и проезд для детей будут бесплатными. Особое внимание будет уделено благоприятным условиям пребывания и защите прав детей с качественной организацией учебного процесса.

Круглогодичный лагерь «Жас дәурен» Павлодарской области с 9 апреля примет сразу 50 наших ребят, еще 10 поедут в Республиканский учебно-оздоровительный центр «Бобек» (г.Алматы).

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