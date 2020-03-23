60 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Казахстане

Число заражённых коронавирусом в Казахстане достигло 60.
Сейчас в стране подтверждено 60 случаев регистрации коронавируса, из них:
🔻в Нур-Султане – 31 случай;
🔻в Алматы – 25 случаев;
🔻в Караганде – 2;
🔻в Алматинской области – 1;
🔻в Актюбинской области – 1 случай.
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