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60 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Казахстане

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Число заражённых коронавирусом в Казахстане достигло 60.

Сейчас в стране подтверждено 60 случаев регистрации коронавируса, из них:

🔻в Нур-Султане – 31 случай;
🔻в Алматы – 25 случаев;
🔻в Караганде – 2;
🔻в Алматинской области – 1;
🔻в Актюбинской области – 1 случай.

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