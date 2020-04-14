60 тысячам жителей Костанайской области уже назначена выплата 42 500

Социальную выплату 42500 тенге назначили уже 60 тысячам человек, которые проживают в Костанайской области. При этом не все люди, нуждающиеся в ней, смогли оформить заявки. Вопросы возникают как при отправлении обращения, так и при открытии самого сайта, передает alau.kz

Социальную выплату назначили больше чем 60 тысячам граждан. Большинство принятых заявок поступило из Костаная, а также крупных населенных пунктов области. Но были среди заявок и отклоненные.

«Были допущены ошибки при, к примеру, указании неправильного ИИН, не указан верно БИН организации, либо ошибки были в фамилии, имени, отчестве. Также допускались факты, когда обращались лица не соответствующих категорий. К примеру, работники, которые не ушли в отпуск без сохранения заработной платы,»- рассказала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Аида Хусаинова.

Но некоторые ответ на заявку и вовсе не получили ни в каком виде. Об этом появляются сообщения в одном из костанайских чатов «Телеграм». Там люди пытаются найти ответ, что за трудности мешают назначению выплаты. В управлении советуют рассматривать каждый случай индивидуально. А для этого нужно обратиться по номерам горячей линии 501-300 и 501-388. Находятся и совершенно неожиданные случаи. Люди желают вернуть уже полученную сумму обратно государству.

«Есть такие ситуации. Обращаются граждане. К примеру, индивидуальный предприниматель приостановил деятельность, подал на выплату, получил выплату. Но в ближайшее время планирует возобновить деятельность. На эти случаи есть реквизиты правительства для граждан,»- сообщила Аида Хусаинова.

Узнать о процедуре возвращения выплаты следует по номерам той же горячей линии. Одним словом по телефону можно получить консультацию обо всем, за исключением пожалуй, когда спец.сайт по соц.выплате заработает в полную силу. В этом отношении меры принимают на более высоком уровне. Возвращения сайта к работе сейчас ждут все.

В то же время срок подачи заявок за первый месяц объявленного режима ЧП истекает 15 числа. Но в управлении подчеркнули, что те, кто подаст заявки до конца апреля, смогут получить соц.выплату в полном объеме, какой она и должна назначаться.

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