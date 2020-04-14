USD 425.58
EUR 465.75
RUB 5.8
  1. Home
  2. Новости
  3. 60 тысячам жителей Костанайской области уже назначена выплата 42 500

60 тысячам жителей Костанайской области уже назначена выплата 42 500

Социальную выплату 42500 тенге назначили уже 60 тысячам человек, которые проживают в Костанайской области. При этом не все люди, нуждающиеся в ней, смогли оформить заявки. Вопросы возникают как при отправлении обращения, так и при открытии самого сайта, передает alau.kz

Социальную выплату назначили больше чем 60 тысячам граждан. Большинство принятых заявок поступило из Костаная, а также крупных населенных пунктов области. Но были среди заявок и отклоненные.

«Были допущены ошибки при, к примеру, указании неправильного ИИН, не указан верно БИН организации, либо ошибки были в фамилии, имени, отчестве. Также допускались факты, когда обращались лица не соответствующих категорий. К примеру, работники, которые не ушли в отпуск без сохранения заработной платы,»- рассказала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Аида Хусаинова.

Но некоторые ответ на заявку и вовсе не получили ни в каком виде. Об этом появляются сообщения в одном из костанайских чатов «Телеграм». Там люди пытаются найти ответ, что за трудности мешают назначению выплаты. В управлении советуют рассматривать каждый случай индивидуально. А для этого нужно обратиться по номерам горячей линии 501-300 и 501-388. Находятся и совершенно неожиданные случаи. Люди  желают вернуть уже полученную сумму обратно государству.

«Есть такие ситуации. Обращаются граждане. К примеру, индивидуальный предприниматель приостановил деятельность, подал на выплату, получил выплату. Но в ближайшее время планирует возобновить деятельность. На эти случаи есть реквизиты правительства для граждан,»- сообщила Аида Хусаинова.

Узнать о процедуре возвращения выплаты следует по номерам той же горячей линии. Одним словом по телефону можно получить консультацию обо всем, за исключением пожалуй, когда спец.сайт по соц.выплате заработает в полную силу. В этом отношении меры принимают на более высоком уровне. Возвращения сайта к работе сейчас ждут все.

В то же время срок подачи заявок за первый месяц объявленного режима ЧП истекает 15 числа. Но в управлении подчеркнули, что те, кто подаст заявки до конца апреля, смогут получить соц.выплату в полном объеме, какой она и должна назначаться.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

«Сложности никакой не было» — житель Костанайской области о получении выплаты 42500