600 долларов за справку: услуги по снятию иностранного авто с учета предлагают казахстанцам

Появились люди, которые якобы готовы за определенную плату помочь снять с учета иностранные авто.

Так, в ЗКО за 600 долларов они обещают предоставить справку, с которой можно без проблем пройти легализацию. Однако в ДП региона предостерегли граждан, передает nur.kz «Мой город».

Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане 23 января и продлится до 1 июля 2023 года. В это время владельцы машин могут поставить их на учет, заплатив 200 тысяч тенге сбора и небольшую сумму за госпошлину.

В спецЦОН необходимо предоставить справки, включая подтверждение снятия автомобиля с учета по месту последней регистрации. Некоторые автовладельцы из-за отсутствия такого документа уже столкнулись с отказом в легализации.

При этом в соцсетях стали появляться предложения о помощи. Корреспондент издания связался с одним из авторов объявлений.

В разговоре мужчина сначала уточнил марку и год выпуска автомобиля, спросил, откуда и когда его привезли. По легенде, это Camry 50 2012 года выпуска, пригнанная более года назад из Армении.

«Вам нужно предоставить справку снятия с учета. Ехать в Армению необязательно. Я этим не занимаюсь, но есть человек, который вам поможет. Общей базы с армянскими машинами у нас нет, из-за этого требуются такие справки. Предоставите ее и без проблем легализуете авто. Примерная стоимость такой справки составит 600 долларов (около 277 тысяч тенге)», — пояснил собеседник.

Если машина ввезена из России, процедура более сложная.

«Российское авто я должен пробивать, нужно понять, есть ли какие-то обременения или нет, стоит на учете или нет. Многие говорят одно, а на самом деле картина другая. По российским машинам могу помочь лишь после полного отчета, который стоит 2000 тенге. Если клиент уверен, что машина чистая, то такая проверка авто стоит 999 тенге. Договор купли-продажи можем сделать», — отметил мужчина.

Однако в ДП ЗКО предупредили казахстанцев о возможных фактах мошенничества при легализации автотранспорта.

«Если вам отказано в легализации вашего автомобиля и указана причина отказа, то ни за какие дополнительные финансовые затраты без устранения существующих недостатков (растаможивание и снятие обременений и ограничений) легализация невозможна», — заявили в пресс-службе ведомства.

При поступлении сомнительных предложений граждан попросили обращаться в полицию за консультацией или позвонить по телефону 102.

Напомним, в сентябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял проблему нелегального ввоза в страну иностранных автомобилей и заявил, что необходимо решить вопрос с уже ввезенными в Казахстан машинами, то есть легализовать их.

После этого в правительстве начали разрабатывать необходимые для этой процедуры законодательные поправки. В итоге для иностранных авто, ввезенных до 1 сентября 2022 года, был отменен утилизационный сбор.

С 23 января 2023 года в Казахстане стартовала легализация, которая продлится до 1 июля текущего года.

В этот период владельцы иностранных машин смогут легализовать их по «льготным» правилам, то есть оплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Однако легализовать иностранный автомобиль на новых условиях не получится, если он был ввезен в страну после 1 сентября 2022 года, состоит на криминальном учете, не снят с прежней регистрации в другом государстве, был ввезен из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и не прошел таможенную очистку.

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