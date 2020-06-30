600 медиков прошли подготовку по работе с COVID-19

Больше 600 медицинских работников региона прошли подготовку по эпидемиологии COVID-19. Медики прослушали лекции и стали участниками мастер-классов по повышению уровня готовности к работе с заболевшими, передает alau.kz

Не простая ситуация с коронавирусом спровоцировала острую необходимость покупки нового медицинского оборудования для больниц региона. На эти цели из местного бюджета выделили 2 миллиарда тенге. На 540 миллионов из них договоры по поставке уже заключили.

«Заключены уже договора на приобретение 60 прикроватных мониторов, 40 аппаратов ИВЛ, 20 ларингоскопов, 20 дефибрилляторов, 3 анализаторов газа в крови, 170 бесконтактных термометров, 11 тысяч защитных костюмов, 3,5 тысячи защитных очков, 800 единиц дез.средств, 10 тысяч марлевых повязок и медицинские маски для медицинских организаций области»,- сообщила Анжела Бексултанова, заместитель руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Часть из перечисленного уже направили в городские и районные больницы. Также вместе с оборудованием проводят и закуп лекарств, чтобы применять их в борьбе с коронавирусом. К ним относят противовирусные, жаропонижающие препараты и антибиотики. Еще один шаг — обучить медиков региона навыкам работы с заболевшими COVID-19.

«В настоящий момент совместно с министерством здравоохранения организована массовая подготовка всех мед.работников по эпидемиологии COVID-19 и клинических протоколов диагностики лечения в виде лекций и мастер-классов в онлайн режиме. Уже подготовлено более 600 медицинских работников. Планируем провести всех медицинских работников до конца недели»,- рассказала Анжела Бексултанова.

Управление здравоохранения готовится развернуть дополнительные койки в стационарах. Сейчас их 1488, которые распределены между заболевшими, контактными и имеющими схожие с COVID-19 симптомы. Больше всего мест отведено тем, чей результат на инфекцию положительный. Для них установлены 474 койко-места. Однако это число может вырасти.

«При изменении потока больных и в случае их увеличения профили коек в медицинских организациях будут меняться. А также проводится перепрофилирование коек»,- подчеркнула Анжела Бексултанова.

К этим мерам готовятся на фоне роста новых случаев заболевания в регионе. А кроме того увеличивается и число обращений в скорую помощь. За 10 дней с 15 по 25 июня количество звонков в области выросло на 11 процентов.

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