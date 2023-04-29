600 миллионов тенге. В Костанае высаживают сосны, тополя и живую изгородь

В этом году в Костанае проводится огромная работа по озеленению. Подрядные организации начали высаживать деревья. По рекомендациям специалистов ботанического сада, улицы города будут украшать сосны, пирамидальные тополя, а в качестве живой изгороди — кизильник. Их завезли из Башкирии.

Перед тем как высадить новые деревья, в социальных сетях костанайцы выражали возмущение по поводу вырубки старых. В отделе ЖКХ объясняют, что это мера вынужденная.

«Всего лишь мы 56 деревьев около 60-ти деревьев мы выкорчевали. Деревья старые уже, без коры. Кривые, косые деревья мы убирали. Можно заметить, вторые ряды мы не трогали. Какие моменты надо было отработать, мы отработали», — сообщил руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр Сабитов.

Новые деревья появятся на шести улицах города. На озеленение Костаная деньги выделил областной бюджет, и не малую сумму — почти 600 миллионов тенге. Высадить намерены 2000 тысячи деревьев. И 75 тысяч единиц кизильника — живой изгороди. Такого кустарника в городе еще не было. Как рассказали специалисты, сосны пришли с комом, он укреплен льняной тканью, посадили их прямо с ней. В отделе жкх объяснили, почему выбор пал именно на сосну.

«Сосна обыкновенная, которая в принципе для наших климатических условий подходит. Мы консультировались, прежде, чем высаживать. И давайте быть честными, у нас зимой ливственные породы смотрятся, ну немного проигрывают сосне. Сосна работает, зимой и летом одним цветом. У нас семь месяцев в году деревья стоят без листвы. Мы и решили сосну. Есть рекомендации, мы на них опраемся», — отметил руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр Сабитов.

При этом Данияр Сабитов отметил, что деревья высадили к форуму приграничного сотрудничества, который состоится у нас в области осенью. По словам руководителя жкх, такие суммы ранее на озленение никогда не выделяляли. Он также рассказал, что уход за ними будет соответсвующий, подрядчики будут проводить регулярный полив.

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