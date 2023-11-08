600 тенге за десяток. По какой цене продают яйца из стабфона в Костанайской области?

Из стабфонда, по данным представителей СПК «Тобол», в магазины Костанайской области идут интервенции по 13 продуктам питания. Районы и города вывозят из него макароны, мясо кур, гречку, разные овощи и яйца. Именно стоимость яиц в последнее время на рынке подскочила, и доходит до 600 тенге.

Цена этого продукта из стабфонда в магазинах составляет не более 400 тенге за десяток.

«Так, с начала текущего года в 110 торговых точках области реализовано 3,5 млн яиц. Наиболее крупные точки в Костанае, где осуществлялась реализация яйца за последние две недели: «Меркурий», «Сити», «Тамаша», «Солнечный» , «Norma», «Азия» , «Ахчин Г». Это я перечислил точки в городе Костанай, где имеется яйцо по такой цене», — говорит директор департамента по работе со стабфондом СПК «Тобол» Айбек Темирбеков.

Ажиотажного спроса на покупку яйца, отмечают в СПК «Тобол», в регионе нет. Но здесь готовы, в случае необходимости, увеличить выдачу яйца из стабфонда для продажи. Но только в том случае, если города и районы будут официально запрашивать больше.

«Это сезонный характер, мы понимаем, что осенью начинается сезонное повышение цен, мы контрактуемся весной. Вот в этом году мы законтрактовали 5 млн штук, но в том году у нас был переходящий объем и того у нас запасов 8 млн — этого нам достаточно на ближайшие полгода», — говорит Айбек Темирбеков.

Наряду с этим из стабфонда активно выбирается и рис. С начала года по статистическим данным цена на данный вид продукта выросла на 37%. На сегодня коммерческая цена риса доходит до 600 тенге. Из Кызылординской области напрямую закуплены 612 тонн продукции по цене 400 тенге за килограмм для конечного потребителя. Всего же в запасах стабилизационного фонда сейчас имеются 16 тыс. тонн продукции на 3 млрд тенге.

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