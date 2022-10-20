600 тенге за десяток. В Казахстане резко подорожали яйца

По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%. С начала месяца они выросли на 0,5%, а с начала года – на 20,1%.

В годовом выражении социально значимые продукты подорожали на 19,6%, что выше аналогичного периода 2021 года на 4,1%.

За прошедшую неделю особенно заметно увеличились в цене яйца первой категории – сразу на 1,9%. В некоторых продуктовых магазинах цены на десяток яиц сейчас доходят до 600 тенге.

В то же время за прошедшую неделю подешевели:

лук – на 2,6%;

морковь – на 1,7%;

картофель – на 0,9%.

Гречка по состоянию на 18 октября стоила в среднем 524 тенге за килограмм, картофель – 152 тенге, кефир (2,5%) – 345 тенге за литр.

Всего в перечне социально значимых продовольственных товаров – 19 наименований.

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