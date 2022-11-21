600 тысяч — маленькая зарплата. Упростить выдачу прав для водителей автобусов просят в Казахстане

Казахстанские автопарки жалуются на острую нехватку водителей общественного транспорта.

Особенно заметно это в столице. Эксперты считают, что нехватка специалистов может быть связана с поправками в Закон «О дорожном движении».

По данным телеканала «Астана», в столичных автопарках работает более 15 тыс. водителей. Согласно трудовому кодексу, каждый из них должен работать не более 40 часов в неделю. Но в транспортной компании признаются, что сейчас из-за недостатка кадров фактически каждый водитель работает за троих. Для спокойного, неперегруженного графика не хватает еще тысячи специалистов, передает nur.kz

«Во время пандемии коронавируса был отток водителей: порядка 400 человек (уволились — прим. ред.). Плюс к этому, на сегодня водители предпочитают работать в службах такси, частный извоз, либо востребована работа в Восточной и Западной Европе в качестве дальнобойщиков», — пояснил главный менеджер, руководитель департамента координации транспорта ТОО «CTS» Манарбек Калмукан. Зарплата водителей общественного транспорта — от 300 до 600 тысяч тенге в месяц. Но сами водители считают: для такого перегруженного графика зарплата маленькая. «Все уезжают в Европу, потому что в Астане работа тяжелая. Утром нужно рано вставать. Если смена начинается в 06:00, то вставать нужно в 4 утра: взять автобус, заправиться, поехать на конечную станцию», — сетует водитель Сембек Жукенов. «Трудностей очень много. Некоторые водители работают сами, никто их не заменяет. Они устают, от этого и уходят. Зарплату не поднимают. Тем, у кого есть кредиты, ее не хватает. Из-за того, что работа трудная, молодежь не хочет работать здесь», — рассказывает его коллега Абай Култасов.

Эксперты считают, что желание садиться за руль отбивают и последние изменения в законодательстве. Согласно поправкам в «Закон о дорожном движении», управлять автобусом теперь можно лишь с 25 лет. При этом нужно иметь водительский стаж не менее 5 лет, 3 из которых — с категорией D1.

«Категория D1 — это микроавтобусы до 16 мест. К сожалению, сегодня на рынке труда практически отсутствует данная вакансия. То есть, соответственно, для водителя, чтобы получить категорию D, отсутствует возможность получить стаж», — пояснил директор центра квалификации специалистов транспорта ТОО «CTS» Нурлан Ильгундинов.

В палате предпринимателей «Атамекен» предлагают упростить выдачу водительских удостоверений для желающих водить автобус — снизить возрастные ограничения по стажу работы и по возрасту. По их словам, это решит проблему дефицита кадров.

«Мы предлагаем пересмотреть данные критерии, поскольку возрастные ограничения жесткие в настоящий момент. Но при этом усилить программу обучения для претендентов, которые будут получать водительское удостоверение категории D. Мы данный вопрос с МВД отрабатываем уже порядка 3-4 лет. До 22 лет мы предлагаем, но МВД пока в настоящее время поддерживает до 23», — сообщил управляющий директор департамента логистики и перевозок НПП РК «Атамекен» Мурат Амрин.

Помимо дефицита кадров в столичном парке не хватает и 400 автобусов, добавили в департаменте координации транспорта. Пока обе эти проблемы не будут решены, астанчанам придется дольше стоять на остановках или тратиться на такси.

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