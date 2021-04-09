6000 доз вакцины от КВИ ждут сегодня в Костанайской области

Уже сегодня в Костанайской области ожидают поступление первой апрельской поставки вакцины от коронавируса. Ее число достигнет 6000 доз. Последующие партии должны приходить каждую неделю, передает alau.kz

За прошедшие месяцы вакцинации от «ковида» в Костанайскую область поступило больше 19 тысяч доз препарата, в числе которых как первый, так и второй компоненты. Они приходили четырьмя партиями и почти каждую из вакцин уже использовали по назначению. В остатке сейчас находятся около 1700 доз. Но это число вот-вот должно пополниться новым поступлением, которое превысит предыдущие поставки почти в 4 раза. Оно достигнет 45 400 новых доз вакцины. Это количество препарата завезут в наш регион в течение апреля.

«Вакцина не поступит сразу, она будет поступать партиями, чтобы не было нагрузки на холодильное оборудование, чтобы соблюдать все условия транспортировки и хранения. Вакцины будут равномерно поступать каждую неделю. Сегодня мы уже ожидаем поступление первой партии»,- рассказала Гулим Досумова, руководитель отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.

Первая партия составит 6000 доз. Их распределят по районам и городам области в зависимости от числа проживающих там категорий людей, подлежащих прививке.

«Доставка вакцины осуществляется авторефрижератором с соблюдением условий холодовой цепи.

Со стороны нашей службы проводится постоянный мониторинг за соблюдением условий транспортировки и хранения, проведены внеплановые мониторинги готовности к вакцинации. Нарушения у нас не выявлены»,- сообщила Гулим Досумова.

Среди тех, кто за прошедшие 2 месяца получил вакцину от коронавируса порядка 4000 медицинских работников, 3000 педагогов и 500 сотрудников силовых структур. Вместе с ними вакцинацию проходили и работники спасательных служб, а также органов КНБ. При этом общее число людей получивших первый компонент вакцины в нашей области уже превысило 10 тысяч, а оба компонента получили 4610 человек.

«За счет средств местного бюджета закуплены морозильные камеры в количестве 104 штук и 99 термоконтейнеров. В лечебно-профилактических организациях городов и районов имеются 62 прививочных пункта, в которых проводится вакцинация. И рассматривается вопрос об открытии пунктов вакцинации в местах скопления людей, таких как торгово-развлекательные центры. Созданы передвижные пункты вакцинации. Имеется 31 передвижная бригада»,- продолжила руководитель отдела департамента.

А вот решение о старте массовой вакцинации, как сообщила представитель департамента, пока не принято. Расширять категории подлежащих прививке от КВИ будут по мере поступления новых партий вакцины в регион. Когда именно это произойдет сотрудники департамента сан.эпид. контроля сообщить не могут.

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