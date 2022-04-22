Автобус сбил женщину с ребёнком в Костанае

Авария произошла 20 апреля около 20.00 на пересечении улиц Тауельсыздык-Урицкого. Об этом сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области подполковник полиции Виталий Цой.
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«Водитель автобуса №11 при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу женщине 1971 года рождения, которая шла с ребёнком. Совершил наезд. Женщина была госпитализирована в городскую больницу. Ребенок 2017 года рождения получил ушибы», — сообщил Виталий Цой.
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