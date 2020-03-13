62-летний костанаец начал велопробег, посвященный 175-летию Абая Кунанбаева

Мужчина на велосипеде планирует за 2 дня преодолеть 175 км. И финиширует в Наурзумском районе. Но самое интересное, что по пути он будет делать остановки в населенных пунктах, чтобы рассказать молодому поколению о жизни казахского просветителя, передает alau.kz

Балгабай Кульпеисов с раннего детства увлекается спортом. Раньше это был бег и борьба, а теперь велоспорт. На его счету уже множество марафонов, которые удивляют своей протяженностью. А мужчине уже 62 года.

«Самая длинная дистанция я бегал от Казахстана в Украину. Астана — Киев — Днепродзержинск. С Астаны до Киева 3600 км. Ну уже привык с детства. Было не легко, но организм привык к трудностям. Чем труднее, тем быстрее выполняется эта программа», — поделился Балгабай Кульпеисов.

Сегодня Балгабай Кульпеисов дал старт новому марафону. Но это не простая поездка на велосипеде. Она несет в себе духовный смысл, потому что приурочена к 175-летию казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

«В этом году это первое мероприятие спортивное, посвященное этому году. Такие мероприятия еще будут. И не одно. В честь 175-летия Абая Кунанбаева планируется целый ряд культурных и спортивно-массовых мероприятий», — рассказал главный специалист отдела физической культуры и спорта акимата г.Костанай Дамир Курбанов.

Что касается сегодняшнего велопробега, то Балгабай Кульпеисов в сопровождении машины скорой помощи и полиции намерен преодолеть маршрут от Костаная до поселка Караменды в Наурзумском районе. Километраж, который хочет осилить спортсмен, был выбран тоже не просто так, сама цифра «говорящая» — 175 километров. Перед забегом мужчина успел рассказать и о том, какие истории случались с ним во время марафонов.

«Трудности это прежде всего физическая усталость, но это и наслаждение своего рода. Это все идет в пользу. Вот что трудно, когда бегу, особенно в гору, бывает там машина застряла не может завестись. Хотя я бегу, люди не смотрят и просят помочь, толкнуть машину. Столько сил затратив и на вершине горы я помогаю им», — добавил Балгабай Кульпеисов.

К этому велопробегу мужчина готовился 8 месяцев. Помогали друзья и родные. Даже «железного коня» специально для этого подарили. Но как связан велопробег и и Абай Кунанбаев? Все просто. У Балгабая есть план — останавливаться в некоторых населенных пунктах и рассказывать детям и взрослым о жизни и творчестве Абая Кунанбаева. Финиширует мужчина уже в воскресенье 15 марта.

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