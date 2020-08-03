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63 750 тенге выплатят гражданам, впервые подавшим заявление на выплаты, уже после продления карантина — Жундубаев

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Сегодня в областном акимате состоялось совещание. На встрече заместитель акима области Марат Жундубаев сообщил о мерах поддержки, принимаемых в регионе во время карантина. 

Социальная выплата в размере одной минимальной зарплаты 42 500 тенге выплачивалась гражданам, потерявшим доход в результате введения ЧП. В марте – апреле 165 тысяч жителей Костанайской области получили социальную выплату на сумму 7 миллиардов тенге.

«В июле в связи с введением ограничительных мер, возобновлено осуществление этой выплаты. На 1 августа выплата уже назначена порядка 65 тысячам граждан на сумму 2,8 млрд.тенге. В связи с продлением режима карантина еще на 2 недели, автоматически 21250 тенге будет доначислена и выплачена всем, кто подавал заявку в июле до продления карантина», — сообщил Жундубаев.

63 750 тенге назначат и выплатят гражданам, впервые подавшим заявление на назначение единовременной выплаты, уже после продления карантина. Особое внимание уделяется поддержке социально-уязвимых категорий населения: многодетных, малообеспеченных, лиц с ограниченными возможностями.

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