63 750 тенге выплатят гражданам, впервые подавшим заявление на выплаты, уже после продления карантина — Жундубаев

Сегодня в областном акимате состоялось совещание. На встрече заместитель акима области Марат Жундубаев сообщил о мерах поддержки, принимаемых в регионе во время карантина.
Социальная выплата в размере одной минимальной зарплаты 42 500 тенге выплачивалась гражданам, потерявшим доход в результате введения ЧП. В марте – апреле 165 тысяч жителей Костанайской области получили социальную выплату на сумму 7 миллиардов тенге.
«В июле в связи с введением ограничительных мер, возобновлено осуществление этой выплаты. На 1 августа выплата уже назначена порядка 65 тысячам граждан на сумму 2,8 млрд.тенге. В связи с продлением режима карантина еще на 2 недели, автоматически 21250 тенге будет доначислена и выплачена всем, кто подавал заявку в июле до продления карантина», — сообщил Жундубаев.
63 750 тенге назначат и выплатят гражданам, впервые подавшим заявление на назначение единовременной выплаты, уже после продления карантина. Особое внимание уделяется поддержке социально-уязвимых категорий населения: многодетных, малообеспеченных, лиц с ограниченными возможностями.
COVID-2019 в Казахстане
92662 - зарегистрированно
62511 - выздоровевших
793 - летальных случаев
2796 - в Костанайской области