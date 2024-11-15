Берут в долг: правительство отказало магазинам «у дома» в моратории на штрафы





Кабмин отказался вводить для небольших магазинов исключения из правил по торговой надбавке на социально значимые продукты. Также правительство не поддержало предложение ограничить комиссию за эквайринг для таких торговых точек уровнем 0,5%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передаёт Zakon.kz.

Ранее депутаты Курултая попросили временно не штрафовать небольшие магазины за превышение наценки. По их словам, крупные торговые сети получают государственную поддержку, тогда как малым магазинам в сёлах и небольших городах приходится работать в сложных условиях. В сельской местности живут около 7,5 млн человек, которых обслуживают примерно 40 тысяч небольших торговых точек. Некоторые покупатели, отмечали парламентарии, берут продукты в долг.

Депутаты предлагали отменить штрафы за превышение наценки до тех пор, пока небольшие магазины не получат доступ к оптовым партиям социально значимых продуктов по льготным ценам. Кроме того, они выступили за распространение на малый бизнес программ доступного оборотного финансирования.

В правительстве сочли, что оснований для исключений нет. По закону предельная торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Требование действует для всех участников внутренней торговли, включая магазины «у дома».

Жумангарин отметил, что отдельные правила для некоторых торговых точек создадут неравные условия на рынке. Штрафы за превышение установленной надбавки составляют от 5 до 150 МРП, а за повторное нарушение — от 10 до 300 МРП, в зависимости от масштаба бизнеса. Действовавший с 2020 по 2024 год мораторий на проверки малого бизнеса, по словам министра, не освобождал предпринимателей от соблюдения закона.

В ответе также говорится, что небольшие магазины могут пользоваться действующими программами льготного финансирования и субсидирования. По программе «Іскер аймақ» доступны кредиты до 200 млн тенге на инвестиции и пополнение оборотных средств сроком до трёх лет, с субсидированием 40% номинальной ставки. По программе «Өрлеу» кредиты предоставляются под 12,6% годовых.

Кроме того, акиматы выдают торговым точкам займы под 0,1% годовых для стабилизации цен на социально значимые продукты. Ограничений по размеру магазина нет, однако предприниматели должны продавать такие товары по фиксированным ценам.

С 1 января 2026 года магазины «у дома» смогут применять специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации. Базовая ставка составит 4%, но маслихаты могут снизить её до 2%.

Не поддержало правительство и предложение установить для небольших магазинов максимальную комиссию за приём безналичной оплаты на уровне 0,5%. По мнению кабмина, такое ограничение может ослабить конкуренцию между банками, замедлить развитие платёжных сервисов и привести к увеличению стоимости других услуг.

В правительстве добавили, что с развитием межбанковских QR-платежей комиссии уже снизились с прежних 2,8–4,5% до 1,2–2,8%. Некоторые финансовые организации предлагают предпринимателям тариф 0,5% при использовании национальной системы QR.

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