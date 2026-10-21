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У 177 предпринимателей в Костанайской области отозвали или приостановили лицензии на алкоголь

— Сегодня, 12:05
Изображение для новости: У 177 предпринимателей в Костанайской области отозвали или приостановили лицензии на алкоголь

Фото взято с сайта bizmedia.kz/baigenews.kz


В Костанайской области 177 предпринимателей лишили лицензий на торговлю алкоголем либо приостановили их действие. О результатах профилактической работы рассказали в областной прокуратуре.

По словам помощника прокурора области Нурсулу Пряхиной, также изъято более 370 бутылок алкогольной продукции.

Отдельные меры приняли в отношении развлекательных заведений, где повторно нарушили правила пребывания несовершеннолетних в ночное время. К ответственности привлекли владельцев шести заведений, их деятельность приостановили.

Ещё одно заведение, по данным прокуратуры, полностью прекратило работу.

Меры принимаются в рамках проекта «Айқын нәтиже», который стартовал в январе. Его задача — выявлять места частого совершения правонарушений и устранять причины, способствующие им.

 



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