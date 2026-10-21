У 177 предпринимателей в Костанайской области отозвали или приостановили лицензии на алкоголь

В Костанайской области 177 предпринимателей лишили лицензий на торговлю алкоголем либо приостановили их действие. О результатах профилактической работы рассказали в областной прокуратуре.
По словам помощника прокурора области Нурсулу Пряхиной, также изъято более 370 бутылок алкогольной продукции.
Отдельные меры приняли в отношении развлекательных заведений, где повторно нарушили правила пребывания несовершеннолетних в ночное время. К ответственности привлекли владельцев шести заведений, их деятельность приостановили.
Ещё одно заведение, по данным прокуратуры, полностью прекратило работу.
Меры принимаются в рамках проекта «Айқын нәтиже», который стартовал в январе. Его задача — выявлять места частого совершения правонарушений и устранять причины, способствующие им.
Ремонт за 83 миллиона и новое снаряжение: как работают спасатели Костаная
Гаражи есть, документов нет: костанайцы не могут оформить собственность даже через суд
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.