У 177 предпринимателей в Костанайской области отозвали или приостановили лицензии на алкоголь





В Костанайской области 177 предпринимателей лишили лицензий на торговлю алкоголем либо приостановили их действие. О результатах профилактической работы рассказали в областной прокуратуре.

По словам помощника прокурора области Нурсулу Пряхиной, также изъято более 370 бутылок алкогольной продукции.

Отдельные меры приняли в отношении развлекательных заведений, где повторно нарушили правила пребывания несовершеннолетних в ночное время. К ответственности привлекли владельцев шести заведений, их деятельность приостановили.

Ещё одно заведение, по данным прокуратуры, полностью прекратило работу.

Меры принимаются в рамках проекта «Айқын нәтиже», который стартовал в январе. Его задача — выявлять места частого совершения правонарушений и устранять причины, способствующие им.

Пожизненно лишили прав: нетрезвый водитель получил реальный срок в Костанайской области Жителя района имени Беимбета Майлина осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее за...