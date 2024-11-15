Антициклон принесёт в Казахстан сухую и тёплую погоду

Берут в долг: правительство отказало магазинам «у дома» в моратории на штрафы
Кабмин отказался вводить для небольших магазинов исключения из правил по торговой надбавке на социально значимые...
С 27 по 29 октября большую часть Казахстана ожидает погода без осадков.
На страну будет влиять обширный антициклон.
Ночью почти повсеместно температура опустится ниже нуля. Днём на севере и востоке воздух прогреется до +5…+10 °C, на юге — до +12…+17 °C, а на западе — до +15…+20 °C.
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