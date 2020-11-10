63. Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

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9 ноября в Костанайской области зарегистрировано 63 случая COVID-19.
Заболевшие: 36 жителей г. Костанай, 16 – г.Рудный, 5 — г.Житикары, по 2 случая среди жителей Денисовского и Костанайского районов и по 1 случаю в Алтынсаринском и Узункольском районах.
47 обследованы по самообращению, 1 обследован с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереход, 8 в целях эпиднадзора, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 43 с симптомами заболевания, 20 — бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 09 ноября зарегистрировано 3989 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3334 человека.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области