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63. Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

фото из открытых источников

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9 ноября в Костанайской области зарегистрировано 63 случая COVID-19.

Заболевшие: 36 жителей г. Костанай, 16 – г.Рудный, 5 — г.Житикары, по 2 случая среди жителей Денисовского и Костанайского районов и по 1 случаю в Алтынсаринском и Узункольском районах.

47 обследованы по самообращению, 1 обследован с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереход, 8 в целях эпиднадзора, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 43 с симптомами заболевания, 20 — бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 09 ноября зарегистрировано 3989 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3334 человека.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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