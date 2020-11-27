64 тысячи защитных и медицинских масок в день выпускает рудненская компания «Гранула». Вообще, основный вид деятельности фирмы — это изготовление полиэтиленовой пленки и мешкотары для муки. Компания на рынке уже 18 лет, но глобальная пандемия внесла свои коррективы в работу. С июня здесь занимаются производством медицинских масок

За время пандемии на рудненском предприятии «Гранула» самостоятельно разобрались в тонкостях изготовления медицинских масок. Качественные, трехслойные и приятные на ощупь. Маски соответствуют всем стандартам.

«Данное оборудование было запущено в производство в июне месяце. Оборудование рассчитано на производство масок в количестве 64 тысячи штук в сутки. Сама машина основная рассчитана на производство маски, ориентировочно, от ста масок в минуту»,- говорит директор ТОО «ППК Гранула» Артем Панков.

Сырье используют готовое, поэтому цикл производства неполный. На основной машине идет формирование маски из трех слоев нетканого материала первый и третий слой – спанбонд, средний – мельтблаун, затем маска отрубается, и уже вручную запаиваются резинки. После припайки резинок маски упаковывают и отправляют потребителю. Материалы прошли все необходимые испытания, и маски имеют сертификат и декларацию соответствия. В цехе сегодня работают 25 человек в две смены – и днем, и ночью. Маски востребованы на рынке, как никогда.

«Все сотрудники снабжены шапочками, бахилами и специальными костюмами, в которых они не имеют права никуда выходить, только здесь. Дезинфектор на входе висит, соответственно, обрабатывают при входе руки сотрудники, а также находится бактерицидная лампа, которой мы здесь обрабатываем помещение»,- сказал Артем Панков.

Оператор машины и запайщики, которые упаковывают продукцию, на каждом этапе следят за качеством товара.

«Реализацию сегодня мы производим на всей территории Казахстана — это фармацевтические компании, аптеки, промышленные предприятия, оптовая торговля»,- заключил Артем Панков.

Маски доступны, их можно приобрести не только в аптеках. Поставлять их предприятие готово хоть в супермаркеты – не проблема, лишь бы был заказ. В каждый пакет кладут инструкцию, как правильно надевать маску и как часто ее необходимо менять.

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