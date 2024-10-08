Подготовка к отопительному периоду завершена, важно обеспечить бесперебойное теплоснабжение на протяжении всей зимы
На заседании Правительства под председательством Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы, связанные с началом отопительного сезона.
Премьер-Министр подчеркнул, что подача тепла осуществлена своевременно – никаких срывов не допущено, в ближайшие дни отопление включат и в южных регионах страны.
«Работа проведена очень большая. Это видно как по суммам финансирования, так и по объемам проведенных работ. Теперь самое главное провести весь отопительный сезон на должном уровне, выдерживать все плановые параметры. Важно обеспечить ремонтные подразделения коммунальных предприятий всем необходимым оборудованием для их оперативного реагирования на любые ситуации», – отметил руководитель Правительства. Акимам регионов поручено держать на личном контроле все вопросы прохождения отопительного сезона.
На сегодня в ряде областей страны продолжаются ремонтные работы на резервном оборудовании теплоисточников, идет реализация плановых проектов.