«Работа проведена очень большая. Это видно как по суммам финансирования, так и по объемам проведенных работ. Теперь самое главное провести весь отопительный сезон на должном уровне, выдерживать все плановые параметры. Важно обеспечить ремонтные подразделения коммунальных предприятий всем необходимым оборудованием для их оперативного реагирования на любые ситуации», – отметил руководитель Правительства. Акимам регионов поручено держать на личном контроле все вопросы прохождения отопительного сезона.