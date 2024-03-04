65 млн тенге в качестве алиментов получила казахстанка

В Акмолинской области у должника взыскали задолженность по алиментам в пользу несовершеннолетних детей в размере 65 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Региональной палаты частных судебных исполнителей Акмолинской области, задолженность была погашена путем передачи арестованного имущества на 2,5 млн тенге, а также в порядке медиации погашена задолженность в размере 65,3 млн тенге.

«У еще одного должника взыскана задолженность по алиментам в пользу несовершеннолетних детей на общую сумму 1 263 325 тенге. Путем передачи арестованного имущества, а именно ½ доли жилого дома с надворными постройками и прилегающим земельным участком, находящегося в Акмолинской области Есильского района», – говорится в сообщении.

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