65 новых электрокаров вышли на дороги Костаная: сколько стоит поездка

В Костанае начал работу новый таксопарк на электромобилях. На городские дороги вышли 65 машин местного производства.
Электромобили JAC e-J7 выпущены костанайским автозаводом. Проект реализовала компания «Eco Ular Taxi». Общий объём инвестиций в приобретение автомобилей и запуск таксопарка составил 487 миллионов тенге.
В рамках проекта планируется создать более 100 новых рабочих мест. В основном это водители, а также сотрудники, обеспечивающие работу таксопарка. Средняя заработная плата заявлена на уровне 450 тысяч тенге.
Как рассказал руководитель проекта Сайлау Халитов, компания является официальным партнёром сервиса «Яндекс».
— Мы работаем через «Яндекс», официальными партнёрами являемся. Это новые рабочие места, новый флот, новые возможности. И качество сервиса мы улучшаем для жителей города, — отметил Сайлау Халитов.
Пока отдельного тарифа для электромобилей в приложении нет. По словам руководителя проекта, сейчас ведутся переговоры о возможности его появления. При этом заказать электрокар жители города уже могут как обычное такси.
Одно из главных отличий таких автомобилей — способ их обслуживания. Вместо заправки топливом электрокару требуется зарядка аккумулятора. Полная зарядка занимает около 1 часа 20 минут и на специальной станции обходится примерно в 2800 тенге. Заявленного запаса заряда хватает примерно на 450 километров.
Сейчас в Костанае работают семь зарядных станций для электромобилей. В дальнейшем при росте спроса на электротранспорт их количество планируют увеличивать.
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что появление экотакси является одним из новых инфраструктурных проектов города.
— Это обеспечение современной инфраструктуры для городов. Мы, видите, обновляем автобусный парк в городах, в Костанае и в Рудном, и появляются новые инфраструктурные проекты, такие как экотакси. Это очень важно, поскольку сейчас одна из важнейших проблем — это экология, — сказал Кумар Аксакалов.
Электромобили не имеют выхлопных выбросов во время движения. Развитие соответствующей инфраструктуры позволит расширять использование электротранспорта в городе.
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