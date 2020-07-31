66 новых случаев коронавируса выявили в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 30 июля 2020 года)
В городе Костанай зарегистрировано 22 случая заболевания КВИ, в г. Лисаковск 5 случаев, в г.Рудный -8, в г. Аркалык — 2, в г.Тобыл — 1.
COVID-19 подтвержден у жителей Карасуского района – 6 случаев, Денисовского района -10, Алтынсаринского – 7, Наурзумского -3, Костанайского и Камыстинского по 1.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего в Костанайской области зарегистрировано 2615 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 2002 человек.
COVID-2019 в Казахстане
89078 - зарегистрированно
59517 - выздоровевших
793 - летальных случаев
2615 - в Костанайской области