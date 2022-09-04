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Пожарные показали видео спасения жителя села в Костанайской области

Пожарные, задействованные в ликвидации природного пожара в Костанайской области, сняли на видео спасение жителя одного из охваченных огнем сел, сообщает Tengrinews.kz.

Судя по всему, мужчина оказался запертым в доме. На кадрах видно, что пожарные с помощью троса вырывают железную решетку из окна дома, а затем выносят человека наружу.

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