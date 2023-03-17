670 млн тенге уже в бюджете. Уборку сгоревшего леса в Аманкарагае контролирует прокуратура

В результате пожара в Аулиекольском районе в сентябре прошлого года сгорело дотла около ста домов в нескольких селах. Травмы, ожоги и отравления получили 12 человек, один погиб. Была объявлена ЧС местного масштаба.

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Огонь уничтожил большую часть лесного фонда в Аманкарагайском бору, более 39 тысяч гектаров. Сейчас, по инициативе прокуратуры Костанайской области, как сообщают её сотрудники, реализуется проект по контролю за освоением леса.

«А также освобождению территорий подвергшихся пожару от горелого леса, так как этот горелый лес может негативно сказаться на скорейшем, природном самовосстановлении леса, в виде болезней, вредителей», — пояснил прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры Костанайской области Талгат Аханов.

Ввиду того, что лесхозы Аулиекольского района не располагают необходимой для масштабных работ техникой и людьми, к очистке леса привлечены сотрудники других хозяйств и наёмные рабочие. Все для скорейшего освобождения территорий. Пока, в холодное время, в древесине не начались процессы отмирания и порчи, и обгоревшие стволы являются вполне, так называемым «деловым лесом».

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«В настоящее время уже заготовлено дерева объемом 46 тысяч кубов, и уже, в результате этого, в бюджет поступило около 670 миллионов тенге. Данные средства будут направлены в управления лесных хозяйств для их оснащения техникой, заработной платой», — сообщил Талгат Аханов.

Также, чтобы не допустить самовольные рубки, в рамках проекта предусмотрено ежемесячное изучение снимков территории из космоса. Они, по данным прокуроров, показывают соответствие площади вырубленных массивов разрешительным документам. Так проверяется законность лесозаготовительных работ. Также сотрудники надзорного органа регулярно выезжают на места проведения работ.

Также, в целях минимизации рисков хищения денежных средств, нарушения лесного законодательства, по нашей инициативе все средства поступающие в лесные хозяйства от реализации древесины, будут поступать только безналичным способом. Будет легко отслеживать любые передвижения. Любые, какие-то риски, — нами будут приниматься меры», — отметил прокурор.

Установлено, отмечают сотрудники прокуратуры, что если территория леса будет вовремя очищена от гари, то на его самовосстановление понадобиться два года. То есть, за бором будут наблюдать в течение этого времени. И только если природа не восстановит себя в эти сроки, в процесс восстановления вмешается человек.

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