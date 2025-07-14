Дело Натальи Васильчук начали рассматривать в костанайском суде №2 в апреле этого года. Женщина арендовала офис в здании №160 на улице Баймагамбетова, известном в городе как «стекляшка», где занималась предоставлением туруслуг, заключала договоры от имени своего ИП с тур-операторами. Но, как изначально заявляло обвинение, у нее возник преступный план завладеть денежными средствами клиентов, которые не имели оснований сомневаться в добросовестности Васильчук, так как ранее успешно приобретали у нее турпакеты, или действовали по рекомендации знакомых.

«Материалами дела и собранными доказательствами была установлена вина подсудимой. Подтверждается материалами уголовного дела, показаниями потерпевших, допрошенных свидетелей, которые не оставляют сомнения в их относимости, допустимости, достоверности», — сказала судья Анара Шаймурунова.

Как отметила при разъяснении принятого решения судья Анара Шаймрунова, в ходе суда было установлено, что Васильчук, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, завладела их деньгами, обещав оформить туры, но фактически туры не бронировала, не оплачивала, похитив полученные средства в крупном размере. При этом, доводы подсудимой об отсутствии в её действиях состава мошенничества, и наличия гражданско правовых отношений с потерпевшими опровергаются материалами дела.

«Как было установлено в суде, используя денежные средства потерпевших по своему усмотрению, в том числе на оплату своих долгов другим туристам, Васильчук было известно об отсутствии у неё реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства, что свидетельствует о прямом умысле на хищение. Васильчук на момент заключения договора с потерпевшими, и получения от них денежных средств, намерено скрывала о сложившейся задолженности перед другими клиентами, ранее оплатившими свои туры», — сказала судья.

Установил суд и то, что уже находясь под следствием, Васильчук скрывала этот факт от одной из потерпевших, осознавая, что не сможет исполнить перед ней обязательств по предоставлению турпакетов. В итоге суд пришел к выводу, что исправление её поведения, изменение нравственно-правовой направленности, возможно только лишь в условиях изоляции от общества, и назначил ей в качестве наказания лишение свободы сроком на шесть лет. Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. На основании Закона «Об амнистии» в связи с 30-летием конституции РК, осужденной Васильчук сократить срок неотбытого основного наказания в виде лишения свободы на 1/5 часть. Окончательно определить к отбытию 4 года 9 месяцев 18 дней лишения свободы

Большинство гражданских исков потерпевших суд постановил удовлетворить, некоторые полностью, некоторые частично, но нескольким людям, проходившим по делу в качестве потерпевших, в удовлетворении требований было отказано. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован.

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