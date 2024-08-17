68 миллионов тенге вручили лучшей школе Костанайской области

Цифровые инновации стали центром внимания на августовском совещании работников образования Костанайской области. Темой августовского совещания стали цифровизация сферы образования и внедрение инноваций и искусственного интеллекта в педагогическую практику.

Руководитель Управления образования Айман Ибраева подвела итоги прошедшего учебного года, рассказала, как информационные технологии работают на всех уровнях образования от дошколы до колледжей, обозначила стратегические цели и задачи по развитию системы образования области.

Спикеры поднимали важные темы и проблемные вопросы по развитию искусственного интеллекта, современных инновационных проектах на предприятиях для обеспечения безопасности рабочих, возможности работы с цифровыми ресурсами. Свое видение развития IT- технологий в стране и образовании показали представители Министерства просвещения Нұрсұлтан Нұрлан и Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Дархан Мырзабаев.

Традиционно завершилось совещание награждением педагогов.

Нагрудный знак «Ы. Алтынсарина» вручен шести педагогам, четверо за свои заслуги отмечены медалью «Еңбек ардагері». Пять педагогов награждены нагрудным знаком «Білім беру ісінің құрметті қызметкері». Также 23 педагога получили грамоты акима области.

Победителями в номинациях рейтинговой оценки и обладателями сертификатов на один миллион тенге стали детский сад «Нұрсәби» Карасуского района, школа-гимназия № 7 им. Б. Майлина г.Рудного, ОШ им. Ы. Алтынсарина Костанайского района, отдел образования района Б.Майлина.

В номинации «Лучшая система образования района» сертификат на 2,2 млн. тенге выиграл отдел образования Костанайского района, а в номинации «Лучшая система образования города» победителем рейтинга стал отдел образования Лисаковска, получив 2,5 миллиона тенге.

Завершало награждение вручение сертификата на 68 миллионов тенге победителю конкурса «Лучшая организация среднего образования» — ОШ № 17 г. Рудного.

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