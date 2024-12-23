В первой декаде ноября в восточной половине Казахстана наблюдался положительный фон температуры воздуха, были зафиксированы несколько рекордов: 3 ноября на метеостанции Балхаш температура достигла +15,9°C, был обновлен рекорд 1955 года (+15,8°С), на метеостанции Павлодар температура повысилась до отметки +15,6°C, обновив рекорд 1988 года +13,7°C.

В начале второй декады ноября антициклон из районов Карского моря охватил большую часть Казахстана, обусловив понижение температуры воздуха ночью до -11-19°С, на юге до -5-10°С. В отдельных районах центра и востока столбики термометров понижались до отметки -23-29°С, 13 ноября на метеостанции Актогай в Карагандинской области температура воздуха достигла -26,2°C, был обновлён рекорд 2018 года (-25,1°С).

В Астане средняя за месяц температура воздуха составила -3,5°С, что выше нормы на 1,7° (норма -5,2°С). Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 30 ноября -14.8°С, 3 ноября самая высокая температура воздуха составила +13.6°С. Осадков за месяц выпало 38 мм, при норме 29 мм, что составило 131% от нормы.

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