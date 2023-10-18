69 тысячам казахстанских водителей вернут деньги

Карагандинской транспортной прокуратурой в Публичном договоре об условиях проезда по платным автомобильным дорогам выявлена норма, ущемляющая права автомобилистов. Об этом сообщает Главная транспортная прокуратура.

В частности, отсутствовал пункт, по которому потребители услуг скоростных автомагистралей могли бы вернуть неиспользованные платежи при смене государственного регистрационного номерного знака транспортного средства.

На сегодня внесены соответствующие поправки, которые для информации размещены на официальных сайтах АО «КазАвтоЖол» (www.qaj.kz, www.1403.kz).

В целом, анализ прокуратуры показал, что по Карагандинской области 69 тысячам автолюбителям не были возращены авансовые платежи на сумму более 38 млн тенге.

После вмешательства прокуратуры начата работа по восстановлению имущественных прав потребителей.

Также очень слабо велась защита интересов самого Национального оператора, оказалось, что у 138 тысяч потребителей данных услуг в течение 3 лет накопилась задолженность на общую сумму 50 млн тенге.

Материалы в отношении таких лиц зачастую не направлялись в адрес Инспекции транспортного контроля для привлечения их к административной ответственности по признакам несвоевременной уплаты за проезд по платным автомобильным дорогам.

По акту прокуратуры руководители филиала АО «КазАвтоЖол» привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе за увод от мер административного воздействия в отношении не уплативших за проезд автолюбителей.

Аналогичная работа будет проведена во всех других регионах страны.

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