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Спасибо, доктор: пациент поблагодарил хирурга за профессионализм и успешно проведённую операцию

— Сегодня, 09:57
Изображение для новости: Спасибо, доктор: пациент поблагодарил хирурга за профессионализм и успешно проведённую операцию

В преддверии Дня медицинского работника хочу выразить искреннюю благодарность врачу-хирургу Сергею Валерьевичу Дёмину за высокий профессионализм и безупречно выполненную работу.

Долгое время я откладывал визит к врачу и операцию по удалению липом. Несмотря на то, что новообразования были доброкачественными, сама мысль о хирургическом вмешательстве вызывала волнение и психологический дискомфорт. Однако все мои переживания оказались напрасными, потому что я попал в руки настоящего профессионала.

С первых минут общения Сергей Валерьевич вселил уверенность и спокойствие. Операция прошла успешно, а внимательное отношение, доброжелательность и уверенность врача помогли полностью избавиться от страха и сомнений.

Хочу поблагодарить Сергея Валерьевича за его труд, ответственность, мастерство и заботу о пациентах. Такие специалисты не только успешно проводят лечение, но и помогают людям чувствовать себя уверенно и спокойно в непростые моменты жизни.

Желаю Сергею Валерьевичу крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и благодарных пациентов!

С уважением и благодарностью, Ваш пациент.



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