В Костанае усилили контроль за отдыхающими на водоемах





С наступлением жаркой погоды все больше жителей Костаная выбирают отдых у воды. В связи с этим сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям и полиции ежедневно проводят рейды на берегах водоемов, напоминая горожанам о правилах безопасности.

На Тоболе работают мобильные группы и посты наблюдения

Для патрулирования береговой линии в Костанае сформированы пять мобильных групп. Специалисты не только следят за соблюдением правил безопасности, но и проводят разъяснительную работу с отдыхающими.

Кроме того, на трех наиболее опасных участках реки Тобол в черте города организованы круглосуточные посты наблюдения. Их сотрудники предупреждают людей об опасности купания в запрещенных местах.

По данным УЧС, на территории Костаная установлены десятки предупреждающих знаков о запрете купания. Однако часть из них периодически повреждают или похищают. Поиском виновных занимаются сотрудники полиции.

За купание в запрещенных местах предусмотрены штрафы

Как сообщил главный специалист УЧС Костаная Нурсултан Жаншурин, при выявлении нарушителей составляются административные протоколы.

С начала этого года в Костанае уже оформлено четыре административных материала за купание в запрещенных местах. Для сравнения, за весь купальный сезон прошлого года было составлено 38 таких протоколов.

С начала года в области утонули пять человек

По данным спасателей, с начала года на территории Костанайской области зарегистрировано пять случаев гибели людей на воде. Все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания.

Специалисты напоминают, что отдыхающим запрещено заплывать за буйки, купаться в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей без присмотра.

Контроль за ситуацией ведется не только с берега. Для обследования труднодоступных участков побережья сотрудники служб используют беспилотники.

При этом в самом Костанае с начала купального сезона случаев гибели людей на воде пока не зарегистрировано.

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