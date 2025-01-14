Национальный Банк информирует о разработке проекта постановления Правления Национального банка Республики Казахстан «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункт».

Согласно проекту, предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – 7 тенге, евро – 10 тенге.

Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка.

Эти ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.

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