7-20-25: больше 1200 семей справили новоселье в Костанайской области

1204 семьи в Костанайской области справили новоселье в 2019 году. По данным дочерней структуры Национального Банка Республики Казахстан «Ипотечной организации «Баспана», это на 1137 семьи больше в сравнении с 2018 годом. Отметить новый год в своей квартире стало возможным благодаря жилищным программам «7-20-25» и «Баспана Хит».

Всего же по всему Казахстану по программам «7-20-25» и «Баспана Хит» за 2019 год счастливыми обладателями жилья стали 25 338 семейна общую сумму 228,8 млрд тенге. Из них 9 732 семей приняли участие в жилищных программах в Нур-Султане и Алматы и 15 606 семей — в других городах Казахстана.

Основная доля покупок в регионах приходится на жителей Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Актюбинской областей. При этом по сравнению с 2018 годом существенно увеличились продажи в Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.Как отмечает «Ипотечная организация «Баспана», в первую очередь это связано со строительством и вводом в эксплуатацию нового жилья.

Напомним, программа «7-20-25» была разработана Национальным Банком в рамках реализации первой инициативы «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», озвученной в своем обращении Елбасы Нурсултаном Назарбаевым к народу «Пять социальных инициатив Президента».

«7-20-25» — это программа для работающих граждан Республики Казахстан со ставкой кредитования ниже рыночной, позволяющая приобрести жилье в новостройке, сданной в эксплуатацию. Вслед за запуском «7-20-25» стартовала программа «Баспана Хит», с целью приобретения жилья работающими гражданами РК не только на первичном, но и вторичном рынке, также имеющая ставку кредитования ниже рыночной.

С момента реализации жилищных программ «7-20-25» и «Баспана Хит» по сегодняшний день жилье смогли приобрести порядка 30 тысяч семей по всему Казахстану.

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