7-20-25 — это одна из причин роста цен на недвижимость — экономист

Программа «7-20-25» в Казахстане была запущена в 2018 году для обеспечения граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7 процентов годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20 процентов. Приобрести по ней можно только «первичку». Объявленный на 2023 год лимит составил 100 миллиардов тенге.

Причем растянуть эту сумму нужно было на весь год. Но сейчас желающих участвовать в ней больше, чем оставшихся денег. Казахстанские экономисты уверены, что сокращение средств по этой программе — правильное решение.

«Давайте будем честными, 7-20-25 — это одна из причин роста цен на недвижимость на 100 процентов за 3 года. Вторая причина — пенсионные деньги, которые разрешили брать. Льготные кредиты, мое мнение и оно совпадает с мнением Нацбанка, должны быть недоступными. Льготные программы должны быть для целевых аудиторий, армия, силовики, учителя, категория многодетные, кто нуждаются, для широкой аудитории таких программ быть не должно», — говорит финансист Андрей Чеботарев.

Эксперты подчеркивают, что даже, несмотря на то, что доходы населения в стране очень низкие, такая льготная программа покупки жилья — тоже не выход. С ее запуском, а так же возможностью снятия пенсионных накоплений, ситуация на рынке недвижимости только ухудшилась.

«Все эти вещи резко спонсировали спрос, количество денег в системе именно на жилье увеличилось в два три раза, а количество жилья не увеличилось и это привело к тому, что жилье стало дороже. Это ускорило инфляцию», — сказал экономист Расул Рысмамбетов.

При этом сами застройщики уверены, государственные льготные программы ипотеки нужны. Тем более, на покупку нового жилья. Это серьезно стимулирует рынок. Только в этом году из-за ограниченных возможностей «7-20-25», строительная компания в Костанае снизила количество своих клиентов примерно на 13-20 процентов.

«Однозначно, нужны государственные программы. Такой программы, как «7-20-25″, альтернативу какую-то нужно предлагать для стимуляции, чтобы это было для людей доступно и для застройщиков, чтобы это было хорошо. Доступное было именно в процентном соотношении, минимальный первоначальный взнос, годовая ставка была ниже и максимальный срок был. Застройщикам было хорошо, что данная программа была направлена именно только на первичное жилье», — говорит коммерческий директор строительной компании Мадияр Джагапаров.

При этом скорее всего казахстанцам не стоит ждать изменений в условиях этой ипотечной программы. На правительственном уровне уже отметили, их в программе «7-20-25» менять не будут, в ее рамках предусматривают ежегодный объем кредитования в размере до 100 миллиардов тенге до 2029 года.

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