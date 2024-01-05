«7-20-25» в 2024 году: можно ли уже подать заявку на льготную ипотеку

В I квартале текущего года лимит финансирования по программе «7-20-25» составит 25 млрд тенге. Он начал действовать с первого рабочего дня 2024 года, то есть с 3 января, сообщили корреспонденту inbusiness.kz в Казахстанском фонде устойчивости. Другими словами, банки уже могут принимать заявки, выдавать ипотечные кредиты согласно условиям госпрограммы «7-20-25».

«Финансирование идет по принципу выкупа выданных кредитов. Банки изначально на свои средства выдают ипотечный кредит, далее оператор программы «7-20-25» – АО «Казахстанский фонд устойчивости» производит выкуп кредита у банка. Тем самым банки не ждут от нас транша», – отметили в фонде.

Как сообщили inbusiness.kz в комитете строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК, на сегодняшний день в очереди на жилье стоят 645,6 тыс. казахстанцев. Из них 254,8 тыс. – представители социально уязвимых слоев населения, 209 тыс. бюджетников, 115,7 тыс. многодетных матерей, 62,4 тыс. сирот, 47 ветеранов ВОВ и около 3,4 тыс. граждан, чье жилье признано аварийным.

По данным сайта Krisha.kz, в программе «7-20-25» по Казахстану участвуют 250 новостроек, где в среднем по ипотеке проходит от 6 до 10 квартир. То есть квартир на первичном рынке недвижимости (ЖК, сданных в эксплуатацию и строящихся) в стране насчитывается в среднем от 1500 до 2500 единиц.

Отметим, что 25 декабря 2023 года правление Нацбанка приняло постановление, которое предусматривает:

Установление годового объема финансирования программы в 2024 году на максимально допустимом уровне в размере 100 млрд тенге и распределение бюджета по 25 млрд тенге ежеквартально.

Снижение вознаграждения банков с 3% до 2,5% годовых за доверительное управление правами требования по ипотечным займам, выданным по программе начиная с 1 января 2024 года. Данная поправка затрагивает правоотношения, устанавливаемые между оператором программы (АО «Казахстанский фонд устойчивости») и банками – участниками программы, и не повлияет на условия кредитования граждан.

Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% сроком до 25 лет и первоначальным взносом от 20%. По состоянию на 28 декабря 2023 года в рамках программы выдано 71 699 льготных займов на сумму 974,1 млрд тенге, пояснили в Нацбанке.

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