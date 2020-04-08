7 апреля запомним надолго. Последствия бурана в Костанае — фото, видео

Вчерашний буран парализовал Костанайскую область. В областном центре пропала связь, вода,свет, интернет.

В наших социальных сетях костанайцы обсуждают вчерашний «апокаллипсис» и пишут, что такой погоды не припомнят.

В некоторых районах областного центра начали подключать к электричеству еще ночью. Где-то люди до сих пор без света и воды. Ветер повалил десятки деревьев в Костанае. Все аварийные службы предприятий работают в усиленном режиме.

«За вчерашний день в области совершено 106 ДТП из которых 48 в областном центре. Это в два раза больше чем в обычные дни», — отметили в полиции.

Пассажирские автобусы начали ходить. Ожидаение некоторых, по словам наших читателей, доходит до 30 минут.

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